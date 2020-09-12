شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعي عزمي مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق وأسطورة منتخب مصر والزمالك الأسبق في الكرة الطائرة. ونشر الأهلي بيانًا على موقعه الرسمي جاء كالآتي: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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