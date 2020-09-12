شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب»: «مندهش أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكن لصلاح تحطيمه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، دهشته حينما علم أن رقمًا قياسيًا يمكن لنجمه المصري محمد صلاح أن يحطمه أمام ليدز يونايتد.

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب البريميرليج، اليوم السبت، أمام ليدز يونايتد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وحال نجح «صلاح» في هز شباك ليدز، فإنه سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه على مدار 4 مواسم متتالية.

وسبق لـ«صلاح» أن سجل أمام واتفورد في افتتاح موسم 2017-2018، ثم ضد وست هام في موسم 18/19، ونورويتش سيتي في الموسم الماضي.

وقال «كلوب»، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكن لصلاح أن يحطمه».

وأضاف: «هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وقيامه بالأمور الاستثنائية يعد أمرًا مفروغًا منه، لقد أدخل نفسه في حالة نفسية خاصة جدًا، وهذا ما يجعله لاعبًا رائعا لوقت طويل».

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