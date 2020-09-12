شكرا لقرائتكم خبر عن تجديف أسوان يحصد 15 ميدالية برونزية ببطولة الجمهورية بالعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل لاعبو نادي التجديف للرياضات المائية بأسوان على المركز السادس على مستوى الجمهورية والفوز بـ 15 ميدالية برونزية، ببطولة الجمهورية المفتوحه الأولى للتجديف بمدينة العلمين الجديدة والتى استمرت لمدة يومين، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور عمر النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والدكتور جمال عبدالقادر مدير البطولة.

وقال المحاسب إيهاب زارع، نائب رئيس مجلس إدارة نادي التجديف بأسوان والمشرف على الفرق المشاركة في البطولة، إن فرق نادى التجديف بأسوان شاركت بـ27 لاعبا ولاعبة تحت إشراف محمد يسري، المدير الفني لفرق التجديف بالنادي، وشاركوا في 23 سباقًا متنوعًا براعم وناشئين، وتحت 23 ومتقدم وخفيف الوزن ورجال وسيدات فردي وزوجي مزدوج، زوجي بدون دفه، رباعي بدفه، رباعي بدون دفه، رباعي مزدوج المجداف، وكان عدد الفرق المشاركة 15 فريقا.

لاعبو نادي التجديف للرياضات المائية بأسوان

لاعبو نادي التجديف للرياضات المائية بأسوان

لاعبو نادي التجديف للرياضات المائية بأسوان

لاعبو نادي التجديف للرياضات المائية بأسوان