«النني» يقود تشكيل أرسنال في مواجهة فولهام بافتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد النني تشكيل نادي أرسنال الإنجليزي في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021، في مواجهة فولهام على ملعب كرافين كوتاج. وجاء التشكيل، الذي أعلنه المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا: حراسة المرمى: لينو الدفاع: هولدينج، جابرييل، تييرني، بيليرين الوسط: النني، تشاكا، ميتلاند-نايلز، ويليان الهجوم: أوباميانج، لاكازيت Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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