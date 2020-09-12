شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة إلى إدارة ولاعبي وجمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة إلى إدارة ولاعبي وجمهور القلعة الحمراء، عقب زيارته لملعب التتش، أول أمس الخميس، وإهداء نجوم الفريق أهدافهم في مرمى الإسماعيلي، أمس الجمعة، له.

واحتفل لاعبو الأهلي، أمس، بأهداف الفريق الثلاثة بمرمى الإسماعيلي على طريقة مؤمن زكريا، بعد ساعات من زيارة الأخير لهم في التدريبات، كما رفع بعض الجماهير لافتة مؤازرة للاعب الذي يعاني من أزمة صحية.

ونشر «زكريا» تغريده على حسابه بـ«تويتر» قالة فيها: «أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: *عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبًا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دائمًا بيدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني واسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل».