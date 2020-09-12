شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور ينعى عزمي مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي الكابتن عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء الأسبق.

وقال نادي الزمالك، في بيان: «ينعى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي، بمزيد من الحزن والأسى وفاة الكابتن عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة النادي الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم».

وأضاف: «ويعد مجاهد من رموز النادي في الكرة الطائرة لاعبًا ومدربًا وفي المناصب الإدارية بالنادي، حيث تقلد عضوية المجلس في أكثر من دورة. تغمد الله فقيد الرياضة المصرية بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».