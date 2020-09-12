شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحذر من اختراق الحظر الإعلامي: 100 ألف جنيه غرامة مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، لاعبي الفريق، من توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه حال إختراق الحظر الإعلامي الذى فرضه عليهم عقب مباراة الاسماعيلي التى أقيمت أمس ، الجمعة، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، وأكد مدير الكرة بالاهلي أن جميع اللاعبين عليهم الحفاظ على تركيزهم والإبتعاد عن الإعلام في الـ48 ساعة المقبلة من أجل الفوز على الاتحاد السكندري بعد غد، الأثنين، في الجولة الـ27 من أجل حسم لقب الدوري رسمياً.

من ناحية أخرى ، أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي ، سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلي والاقتراب خطوة جديدة من حسم الدوري ، وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: «بالطبع حققنا فوزًا مهمًّا، وتفكيرنا الآن في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل» ، وأوضح أنه لا يفكر في مسألة إراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم الدوري أو حتى الاستعانة ببعض العناصر الشابة، حيث يتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها ، وأشار فايلر إلى أنه لن يمنح هدايا للمنافسين حتى بعد حسم الدوري، مؤكدًا أن تفكيره حاليا منصب فقط على مباراة الاتحاد السكندري.

Advertisements

وعن تأجيل مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى أكتوبر المقبل، قال:"نتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها وحساباتها، ولدينا الآن مباراة مهمة أمام الاتحاد نحتاج إلى التفكير فيها فقط من أجل حسم الفوز والتتويج بالدوري".

ويعد لقاء الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27 بالدورى، بمثابة مباراة حسم الدورى والدرع رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الإسماعيلى بالأمس، والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 71 فى صدارة الجدول، ويتبقى للفريق الأحمر ثلاث نقاط فقط لحسم الدورى قبل 7 جولات من النهاية.