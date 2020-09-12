شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ينعى رحيل عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للقلعة البيضاء عبر موقع النادى الرسمى، بنعى الراحل عزمى مجاهد، نجم النادى السابق، بمزيد من الحزن والأسى، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الله فقيد الرياضة المصرية بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما حرص هانى زاده، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على نعى رحيل عزمى مجاهد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا:"عزمي مجاهد حبيبي وعشره العمر والجدع واقول ايه ولا ايه الله يرحمك يا عزمى فى الجنة يا رب إن شاء الله".

ونعى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه، ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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كان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، و مثل في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.