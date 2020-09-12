شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تنعى رحيل عزمي مجاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة منتصر النبراوي و جميع العاملين ، وفاة الكابتن عزمى مجاهد الذي وافته المنيه صباح اليوم السبت وتم تشييع جثمانه صباح اليوم ودفنه بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر بطريق الفيوم.



عزمي مجاهد

شهدت مراسم دفن وتشييع جثمان عزمى مجاهد نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، حضور عدد من رموز ونجوم الرياضة، على رأسهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وأحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر وعضو الزمالك السابق، ومحمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ومحمد فضل وأحمد عبدالله عضوى الجبلاية وخالد جلال المدير الفني لنادى مصر، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

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كما حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على نعي عزمي مجاهد، بالإضافة إلى النادى الأهلي وبيراميدز وكل من عصام الحضرى حارس الأهلي والزمالك والمنتخب السابق ومحمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالى.

وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978 وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .