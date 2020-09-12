شكرا لقرائتكم كشف حساب الأهلى فى الايجيبشن ليج منذ 72 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات النادي الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الممتاز ، رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على فريق الإسماعيلي أمس بثلاثية نظيفة سجلها ، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي نقطتين فقط على التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدوري الممتاز .

ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب معقل الإسماعيلي ، شارك الاهلى في جميع مواسم مسابقة الدوري منذ إنطلاقها قبل 72 عام ونجح في التتويج باللقب 41 مرة ، و يتربع الاهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 71 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما سجل لاعبيه 63 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة

ولعب الأهلى طوال تاريخه في الدوري 1611 مباراة فاز في 1090 وتعادل في 352 وخسر 169 مباراة وسجل لاعبيه 2866 هدف وتلقت شباكه 998 هدف وحصد 3115 نقطة

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منذ عودة مسابقة الدوري من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الاهلى 9 مباريات حصد 22 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد ثم الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد وأخيراً الفوز على الاسماعيلى بثلاثية دون رد .

يتصدر وليد سليمان هدافى الاهلى هذا الموسم بتسجيله ثمانية أهداف ، ويأتي في المركز الثانى أجايى ومروان محسن وحسين الشحات ومجدى قفشة وسجل كل منهما خمسة أهداف.

تولى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادى الاهلى مسئولية تدريب المارد الأحمر في 31 أغسطس 2019 خلفاً لمارتن لاسارتى وقاد الفريق في 39 مباراة فاز في 31 لقاء وتعادل في 6 وخسر مباراتين.