شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، بالدخول فى معسكر مغلق لمده 72 ساعة، بداية من صباح اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل موعد المباراة المقبلة أمام الأهلى ضمن مباريات الأسبوع 27 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها الثامنة والنصف من مساء الإثنين، على ستاد برج العرب.

وكان طلعت قد طلب فى ساعه متأخره من مساء أمس عقب التعادل أمام فريق مصر بهدفين لكل فريق، فى الجولة الـ26 بالدورى، أن يدخل الفريق معسكرا مبكرا لمواجهة الأهلى من أجل العمل على إيجاد حلول للأخطاء الدفاعيه القاتله والتى أصبحت صداع مزمن فى رأس الجهاز الفنى لزعيم الثغر وقرر الجهاز الفنى دخول 22 لاعبا لمعسكر مواجهة الأهلى مع الإعتماد على نفس اللاعبين الذين تواجدوا فى اللقاء الماضى أمام نادى مصر.

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ويخضع لاعبو الإتحاد تحت قياده المدير الفنى طلعت يوسف لتحليل رابيد تيست بمقر النادى بسموحه الثالثة عصراً على أن يخوض الفريق التدريب عقب إجراء التحليل استعداداً لمباراه الأهلى وكانت حاله من الغضب قد أصابت جماهير الفريق السكندرى عقب التعادل بهدفين لكل فريق امام مصر اليوم وضياع نقطتين على الرغم من توقيع عقوبات مالية على جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج والأداء الا أن مسلسل ضياع النقاط والأداء السىء مستمر.

ويعد لقاء الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27 بالدورى، بمثابة مباراة حسم الدورى والدرع رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الإسماعيلى بالأمس، والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 71 فى صدارة الجدول، ويتبقى للفريق الأحمر ثلاث نقاط فقط لحسم الدورى قبل 7 جولات من النهاية.