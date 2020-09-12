شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"23" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم، السبت، عبد الرحمن مجدى نجم النادى الاسماعيلى والمنتخب الاوليمبى بعيد ميلاده الـ "23" فهو من مواليد 12 سبتمبر 1997 ، بدأ عبد الرحمن مجدي حياته الكروية في قطاع الناشئين بنادي الترسانة حيث اكتشفه المدرب شاكر عبد الفتاح واقتنع بقدراته وقام بتصعيده للفريق الأول لكنه لم يشارك كأساسي ، وعندما رحل شاكر عبد الفتاح عن الجهاز الفني تولى علي ماهر قيادة الشواكيش ووقتها حدثت أزمة بين اللاعب والمدير الفني الجديد ليستبعده الأخير من صفوف الفريق.

ومرت فترة كان فيها عبد الرحمن بعيدا عن الفريق قبل أن يعود شاكر عبد الفتاح مجددا لقيادة الترسانة ومعه رجع اللاعب الشاب للفريق وساهم في إنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى، لفت عبد الرحمن أنظار الإسماعيلي الذي خطفه بعد صراع مع المقاصة، وبات حاليا من نجوم الدراويش بعدما تطور بشكل سريع وبات الحل الأمثل لأى مدرب نظرا لقدراته الفنية والبدنية العالية.

ظهرت موهبة عبد الرحمن مجدي منذ الصغر وهو ما جعله محط اهتمام للمدير الفني السابق لمنتخب الشباب معتمد جمال الذي ضم جناح الشواكيش، ثم انضم للمنتخب الأولمبي مع شوقي غريب، ظهر عبد الرحمن مجدى، بمستوى متميز في الفترة الأخيرة ما جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش فى الموسم المقبل، خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التى تأجلت للعام المقبل.

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شارك مع الفراعنة لمدة 21 دقيقة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام النيجر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب بقرار من أجيرى مدرب المنتخب السابق، كما شارك مع المنتخب بالأولمبى بقيادة شوقى غريب ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي توج الفراعنة الصغار أبطالا لها، بخمس مباريات، سجل خلالها هدفين.

منذ ظهوره الدولي في مرحلة الشباب يحلم عبد الرحمن مجدي بالاحتراف الأوروبي وتكرار تجربة محمد صلاح التي تمنحه الثقة دائما، خاصة وأن نجم ليفربول الحالي بدأ مسيرة احترافه من المقاولون العرب أي من خارج أسوار قطبي الكرة الأهلي والزمالك.

وحصل عبد الرحمن مجدى على وعد من إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي عند تمديد عقده لمدة 5 مواسم بالسماح له بالاحتراف في حالة وصول عرض أوروبي مميز.