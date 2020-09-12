شكرا لقرائتكم بعد ترحيله للنيابة .. الأهلي يخصص فريق قانوني لمتابعة قضية صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا؛ لمتابعة قضية صالح ‏جمعة، لاعب على خلفية الحادث الذي حدث أمس اثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع حي الزمالك، وتسبب في إحداث بعض التلفيات في سيارتين وكلف الأهلي فريقًا قانونيًا من النادي برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشئون ‏القانونية؛ للتواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة ومتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وبعد دفعها تبين وجود قضية اخري على اللاعب مما تسبب في تاجيل اجراءات الافراج عنه.

ويحرص مسئولو الأهلي على التواصل والمتابعة المستمرة للقضية، من خلال الاتصالات التي يجريها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، مع محمد فتحي وفريق العمل القانوني للأهلي والمتواجد بصفة مستمرة مع صالح جمعة؛ لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على ‏اللاعب لحين خروجه من قسم الشرطة.

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وكان رجال المباحث، قد إصطحب صالح جمعة فى سيارة ترحيلات لنقله لنيابة الجيزة بمحكمة جنوب الجيزة، للتحقيق معه فى قضية مطلوب على ذمتها بتهمة صدم شاب بسيارته على كورنيش النيل ، وكشفت مصادر، أن صالح جمعة لن يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، وسيتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوبا على ذمة قضية صدم شاب بسيارته فى كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادى الزمالك.

وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلى بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك.