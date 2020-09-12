شكرا لقرائتكم نجوم الرياضة يشيعون جنازة عزمى مجاهد ودقيقة حداد وشارة سوداء فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مراسم دفن وتشييع عزمي مجاهد نجم الكرة الطائرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حضور عدد من رموز و نجوم الرياضة على رأسهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة و أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر وعضو الزمالك السابق ، و محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة و محمد فضل و أحمد عبدالله عضوي الجبلاية و خالد جلال المدير الفني لنادي مصر ، و وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

كما حرص وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي و الأفريقي و حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول و شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على نعي عزمي مجاهد بالإضافة إلى النادي الأهلي و بيراميدز و كلاً من عصام الحضري حارس الأهلي و الزمالك و المنتخب الأسبق و محمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالي.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل عزمي مجاهد خلال مباريات الجولة الـ27 للدوري و إرتداء الشارات السوداء .

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كان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، و مثل في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978