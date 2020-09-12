شكرا لقرائتكم "بيتي" يخوض تدريبه الأول مع النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت تدريبات نادي النصر يوم الجمعة في الدوحة استعداداً لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا، مشاركة الأرجنتيني غونزالو "بيتي" مارتينيز المنضم إلى صفوف الفريق.

وشارك الثلاثي عبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي إضافة إلى عبد العزيز علاوي في أول حصة تدريبية لهم، وكانت بعثة النصر وصلت يوم الخميس، والذي يستعد لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني في الخامس عشر من الشهر الحالي.

ويقع النصر في المركز الثاني بمجموعته، ويتصدر السد القطري الذي يتساوى معه بالنقاط 4 لكل منهم ويتقدم عليه بفارق الأهداف.