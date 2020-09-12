شكرا لقرائتكم "بيتي" يخوض تدريبه الأول مع النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت تدريبات نادي النصر يوم الجمعة في الدوحة استعداداً لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا، مشاركة الأرجنتيني غونزالو "بيتي" مارتينيز المنضم إلى صفوف الفريق.
وشارك الثلاثي عبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي إضافة إلى عبد العزيز علاوي في أول حصة تدريبية لهم، وكانت بعثة النصر وصلت يوم الخميس، والذي يستعد لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني في الخامس عشر من الشهر الحالي.
ويقع النصر في المركز الثاني بمجموعته، ويتصدر السد القطري الذي يتساوى معه بالنقاط 4 لكل منهم ويتقدم عليه بفارق الأهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر "بيتي" يخوض تدريبه الأول مع النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.