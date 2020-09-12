تعرف على آخر استعدادات مونديال اليد مصر 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد، برئاسة حسين ولبيب، مع مسئولى اتحاد اللعبة برئاسة هشام نصر وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الوزير أشرف صبحى الزمن من أجل الانتهاء من كافة ترتيبات استضافة كأس العالم مصر 2021 المقرر انطلاقه يناير المقبل على جميع الأصعدة، سواء من ناحية الصالات أو الإعداد الفنى للاعبين أو الأمور التنظيمية الأخرى، وذلك بعد نجاح حفل قرعة المونديال تحت سفح الأهرامات بحضور كبار شخصيات الدولة وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والتى اختارت خلالها مصر اللعب ضمن المجموعة السادسة بجانب السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية، ويرصد الخليج 365 أبرز الاستعدادا النهائية للمونديال فى التقرير التالى..انتهاء وفد الاتحاد الدولى من معاينة الصالات وسط إشادات واسعة
انتهت الأسبوع الماضى لجنة الاتحاد الدولى لكرة اليد من معاينة الـ 4 صالات التى ستستضيف منافسات كأس العالم على صالات أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة واستاد القاهرة وبرج العرب وسط إشادات واسعة بتطوير الصالات.
وفد الاتحاد الدولى
ينتظم منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى باروندو روبرتو جارسيا فى معسكر الغردقة الذى انطلق الأربعاء الماضى ويستمر لمدة أسبوعين، بتدريبات بدنية ومران فى الجيم لرفع اللياقة البدنية للاعبين قبل خوض مباريات ودية.
3 وديات للمنتخب أمام اليونان والبحرين والأرجنتين
فيما أكد مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد على الاتفاق مع منتخبات اليونان والبحرين و الأرجنتين بداية من أواخر أكتوبر المقبل لإقامة وديات للمنتخب، مشيرا إلى أن وديتى البحرين والأرجنتين سيقامان فى نوفمبر المقبل.معسكر خارجى للمنتخب فى ديسمبر
أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن هناك استقراراً على دخول المنتخب فى معسكر مغلق خارجى فى شهر ديسمبر المقبل استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم مصر 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، وهى صالة أكتوبر العاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب واستاد القاهرة، ويبحث منتخب مصر عن معسكر مثالى من أجل الوقوف على الخطوط النهائية على تشكيل اللاعبين فى المونديال تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا لتلاشى أى سلبيات فى المعسكرات السابقة على كافة المستويات ليكون الخطوة النهائية لفراعنة اليد ليكون احتكاك قوى.
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