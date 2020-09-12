اللجنة الأولمبية واتحاد الطائرة ينعيان عزمى مجاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الرياضة المصرية والكرة الطائرة المصرية فى وفاة عزمى مجاهد أحد رموز الكرة الطائرة ونادى الزمالك والرياضة المصرية كلاعب ومدرب وإدارى وأحد الشخصيات التى أعطت الرياضة الرياضة المصرية العديد والعديد من الخدمات بكل إخلاص وتفاني ومسيرة حافلة من الانجازات ، وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ،بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
كما حرص اتحاد الكرة الطائرة على تقديم واجب العزاء فى وفاة نجم الزمالك السابق عزمى مجاهد الذى وافته المنية صباح اليوم أثر إصابته بفيروس كورونا اللعين، وذلك عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وكتبت صفحة الكرة الطائرة: "إنا لله وإنا اليه راجعون وداعا كابتن عزمى مجاهج رمز من رموز الكرة الطائرة المصرية نسأل الله أن يتغمده برحمته و يسكنه الجنة وللأهل الصبر والسلوان".
وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978 وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.
واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .
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