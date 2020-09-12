شكرا لقرائتكم خبر عن استجمام فى معسكر الأهلى بعد ثلاثية الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جيرالدو دا كوستا، صانع ألعاب النادى الأهلى، فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام من داخل فندق إقامة لاعبى الفريق الأحمر بالإسكندرية، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27 بالدورى، والتى تعتبر مباراة حسم الدورى والدرع رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الإسماعيلى بالأمس فى مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 71 فى صدارة الجدول، ويتبقى للفريق الأحمر ثلاث نقاط فقط لحسم الدورى قبل 7 جولات من النهاية، وظهر فى الفيديو لاعبو الأهلى فى حالة استجمام بحمام السباحة، كما تواجد خلاله محمد مجدى قفشة صانع ألعاب القلعة الحمراء.

فى سياق آخر، استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق ليُصبح 11 مليون جنيه سنوياً، حيث سيتم تعديل العقد خلال الفترة القليلة المقبلة مع تمديده من أجل تحصين اللاعب وعدم رحيله في ظل سياسة إدارة النادي الحالية بالحفاظ على قوام الفريق الأساسى ورفع قيمة عقود بعض اللاعبين المُخلصين بما يتناسب مع حجم عطاؤهم وإنتاجهم مع الفريق، ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد.

ويُفاضل مسئولو الاهلي بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد وهو ما سيتم حسمه في ضوء الإجتماعات المقبلة بين الخطيب ولجنة التخطيط مع المدير الفني للفريق للوقوف على أفضل الحلول بالنسبة للفريق لاسيما وأن النية كانت تتجه للإستغناء عن وليد أزارو في البداية قبل أن يفكر مسئولو النادي في إعادة المهاجم المغربي وعدم ضم أجنبي أخر قبل أن يظهر في الصورة مقترح جديد بعودة أزارو وبيع أجاي وجيرالدو من أجل ضم لاعب أجنبي صاحب قدرات فنية عالية وهو ما سيتم حسمه قريباً.