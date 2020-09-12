شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى فى الإيجبشيان ليج منذ 72 عاماً قبل مباراة التتويج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات النادى الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلي أمس بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدوري الممتاز.

ونجحت "صواريخ" الأهلي فى ضرب معقل الإسماعيلي، شارك الأهلى في جميع مواسم مسابقة الدوري منذ انطلاقها قبل 72 عاما ونجح فى التتويج باللقب 41 مرة، ويتربع حاليا على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 71 نقطة بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 23 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سجل لاعبوه 63 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة.

الاهلى لعب طوال تاريخه فى الدوري 1611 مباراة فاز فى 1090 وتعادل فى 352 وخسر 169 مباراة وسجل لاعبوه 2866 هدفا وتلقت شباكه 998 هدفا وحصد 3115 نقطة.

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منذ عودة مسابقة الدوري من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الاهلى 9 مباريات حصد 22 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد ثم الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد وأخيراً الفوز على الاسماعيلى بثلاثية دون رد .

يتصدر وليد سليمان هدافى الاهلى هذا الموسم بتسجيله ثمانية أهداف ، ويأتي في المركز الثانى أجايى ومروان محسن وحسين الشحات ومجدى قفشة وسجل كل منهما خمسة أهداف.

تولى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادى الاهلى مسئولية تدريب المارد الأحمر في 31 أغسطس 2019 خلفاً لمارتن لاسارتى وقاد الفريق في 39 مباراة فاز في 31 لقاء وتعادل في 6 وخسر مباراتين.