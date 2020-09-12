الأهلى ينعى عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق فى اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
كان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.
وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، و مثل في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.
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