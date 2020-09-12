شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق فى اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وقررت أسرة الراحل عزمى مجاهد ، نجم الزمالك السابق، خروج جثمانه من المستشفى بالدقى على أن يتم دفنه بمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر عقب أداء صلاة الظهر ونعى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه، ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".