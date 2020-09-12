شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى وإسماعيل يوسف وضياء السيد ينعون عزمى مجاهد: اللهم ألهم أهله الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات الرثاء والحزن، نعى مشاهير عالم الرياضة الكابتن عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

شريف إكرامى، لاعب النادى الأهلى السابق قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، "البقاء لله و خالص عزائي لصديقي امير عزمي في وفاة والده ك/عزمي مجاهد كابتن نادي الزمالك رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و صبر اهله و اسرته،و رزقهم الاجر و الثبات".



شريف إكرامى

أما لاعب الزمالك السابق إسماعيل يوسف، كتب عبر تويتر:" البقاء والدوام لله الله يرحمك يا كابتن عزمي ويحسن اليك ويصبر أمير والاسرة"، وكتب ضياء السيد، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر الوطني،:" البقاء لله فى وفاة المغفور له باذن الله كابتن عزمي مجاهد ولأسرته الصبر والسلوان".

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إسماعيل يوسف



ضياء السيد تويتر

كما نعى نادى الزمالك، وفاة الكابتن عزمى مجاهد، حيث كتب:" ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والآسي وفاة الكابتن عزمي مجاهد، أحد أبرز نجوم النادي في الكرة الطائرة وعضو مجلس الإدارة السابق، نسأل الله تعالى أن يتغمده بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".



الزمالك تويتر

وقدم نادى الإسماعيلى التعازى في وفاة الكابتن عزمى مجاهد، حيث كتب:" يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى لوفاة المغفور له "عزمى مجاهد" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ومدير إدارة المتابعة بالاتحاد المصري لكرة القدم والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

وخرج جثمان الراحل عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق، من المستشفى بالدقى استعدادا لدفنه بمدافن الأسرة بـ 6 أكتوبر، ونعى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه، ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".