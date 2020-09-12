الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا مغلقا لمدة 72 ساعة قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بالدخول فى معسكر مغلق لمدة 72 ساعة، بداية من صباح اليوم وحتى الاثنين المقبل موعد المباراة المقبلة أمام الأهلى ضمن مباريات الأسبوع 27 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين باستاد برج العرب.
وكان طلعت قد طلب فى ساعة متأخرة من مساء أمس عقب التعادل أمام فريق مصر بهدفين لكل فريق، فى الجولة الـ26 بالدورى، أن يدخل الفريق معسكرا مبكرا لمواجهة الأهلى من أجل العمل على إيجاد حلول للأخطاء الدفاعية القاتلة والتى أصبحت صداعا مزمنا فى رأس الجهاز الفنى لزعيم الثغر، وقرر الجهاز الفنى دخول 22 لاعبا لمعسكر مواجهة الأهلى مع الإعتماد على نفس اللاعبين الذين تواجدوا فى اللقاء الماضى أمام نادى مصر.
ويعد لقاء الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27 بالدورى، بمثابة مباراة حسم الدورى والدرع رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الإسماعيلى بالأمس، والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 71 فى صدارة الجدول، ويتبقى للفريق الأحمر ثلاث نقاط فقط لحسم الدورى قبل 7 جولات من النهاية.
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