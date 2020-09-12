شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يشيعون جنازة عزمى مجاهد ودقيقة حدادا وشارة سوداء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مراسم دفن وتشييع جثمان عزمى مجاهد نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، حضور عدد من رموز ونجوم الرياضة، على رأسهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وأحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر وعضو الزمالك السابق، ومحمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ومحمد فضل وأحمد عبدالله عضوى الجبلاية وخالد جلال المدير الفني لنادى مصر، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

كما حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على نعي عزمي مجاهد، بالإضافة إلى النادى الأهلي وبيراميدز وكل من عصام الحضرى حارس الأهلي والزمالك والمنتخب السابق ومحمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالى.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل عزمي مجاهد خلال مباريات الجولة الـ27 للدوري وارتداء الشارات السوداء.

Advertisements

وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، و مثل في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.