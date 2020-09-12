شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق وعصام الحضرى ومحمد إبراهيم ينعون عزمى مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى على نعى عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا "البقاء لله كابتن عزمى مجاهد .. اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب القلب الطيب والراجل الجدع".

كما حرص كل من عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالى على نعى عزمى مجاهد عن عالمنا.



العامرى فاروق



الحضرى



محمد إبراهيم

كان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978 وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .