شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الأهلى تعيد فتح ملف تدعيم حراسة المرمى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الإسماعيلى على فتح ملف تدعيم حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد حالة التراجع التى ظهر عليها حراس المرمى بالفريق طوال الموسم والتى كان آخرها مباراة الأهلى، وتنوى لجنة التعاقدات بالدراويش فتح باب التفاوض مع أكثر من حارس مرمى بالدورى الممتاز تمهيداً لاختيار أفضلهم للتعاقد معه لسد العجز فى هذا المركز.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 26 على ملعب برج العرب، وتوقف رصيد الدراويش عند النقطة 30 ليتراجع إلى المركز العاشر بفارق الأهداف عن الانتاج الحربي التاسع، فيما رفع الأهلى رصيده إلى 71 نقطة.

استغل أليو بادجي خطأ فى التمرير إلى الحارس بالدقيقة الثانية لينقض على الكرة وينفرد لكنه تعرض لعرقلة من الحارس ليحصل على ركلة جزاء ليتصدى علي معلول لتنفيذها ويتقدم الأحمر بهدف مبكر، وشهدت الدقيقة 65 هدفاً عن طريق السنغالي أليو بادجي بعد تمريرة من أحمد الشيخ على حدود منطقة الجزاء ليسدد مهاجم الأهلي كرة قوية بيسراه مرت إلى الشباك وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 71 بعد عرضية من وليد سليمان من ركلة ثابتة من الجهة اليمنى سقطت من يد الحارس محمد مجدي ليتابعها لاعب الأهلي إلى الشباك.

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وطالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على استاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

فى سياق آخر، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أن فريقه تنتظره مواجهات من العيار الثقيل فى مسابقة الدورى أمام كبار المسابقة، مشدداً على أن أحمد العجوز نجح فى استثارة دوافع اللاعبين بمحاضرة قوية فى بداية قدومه، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كل فريق يمر بكبوة، السلحدار وأبو جريشة وجوميز اشتغلوا وتعبوا ولكن واجهنا سوء حظ غريب وتراجع كبير فى النتائج، ولكن العجوز اجتمع مع اللاعبين وقالهم فى أول مران أنتو اللى مقصرين مش الأجهزة الفنية ولازم تفوقوا، مش هنسمح لأى حد يمرمط اسم الإسماعيلى فى الأرض، العيب فيكو أنتو مش فى الأجهزة الفنية وفعلا اللاعبين تأثروا بكلام أحمد العجوز وحاولوا استعادة الثقة والشعور بالمسئولية "

وتابع سعفان الصغير، "لدينا مباريات صعبة للغاية مع الزمالك وبيراميدز والمقاولون والطلائع، وهى مواجهات من العيار الثقيل، نحن نمتلك فريقا قويا ولاعبين متميزين كانت تنقصهم الثقة فقط"، وأضاف مدرب حراس الإسماعيلى، "كل الأهداف التى سكنت شباك الدراويش مسئولية كل الفريق، وليس الحراس فقط، أخطاء صغيرة ولكنها مؤثرة لازم يتعلموا منها حتى لاتتكرر".