شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه غرامة مالية فى الأهلي حال اختراق الحظر الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لاعبى الفريق من توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه حال اختراق الحظر الإعلامى الذى فرضه عليهم عقب مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، وأكد مدير الكرة بالاهلى أن جميع اللاعبين عليهم الحفاظ على تركيزهم والابتعاد عن الإعلام فى الـ48 ساعة المقبلة من أجل الفوز على الاتحاد السكندرى بعد غد، الاثنين، فى الجولة الـ27 من أجل حسم لقب الدورى رسمياً.

من ناحية أخرى، أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى ، سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلى والاقتراب خطوة جديدة من حسم الدورى، وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، «بالطبع حققنا فوزًا مهمًّا، وتفكيرنا الآن فى مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الإثنين المقبل»، وأوضح أنه لا يفكر فى مسألة إراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم الدورى أو حتى الاستعانة ببعض العناصر الشابة، حيث يتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها، وأشار فايلر إلى أنه لن يمنح هدايا للمنافسين حتى بعد حسم الدوري، مؤكدًا أن تفكيره حاليا منصب فقط على مباراة الاتحاد السكندرى.

وعن تأجيل مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى أكتوبر المقبل، قال فايلر، "نتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها وحساباتها، ولدينا الآن مباراة مهمة أمام الاتحاد نحتاج إلى التفكير فيها فقط من أجل حسم الفوز والتتويج بالدوري".

Advertisements

ويعد لقاء الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27 بالدورى، بمثابة مباراة حسم الدورى والدرع رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الإسماعيلى بالأمس، والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 71 فى صدارة الجدول، ويتبقى للفريق الأحمر ثلاث نقاط فقط لحسم الدورى قبل 7 جولات من النهاية.