شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى "موهبة الدراويش" يحتفل بعيد ميلاده الـ"23" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل عبد الرحمن مجدى، نجم النادى الإسماعيلى والمنتخب الأوليمبى، اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ "23" فهو من مواليد 12 سبتمبر 1997، بدأ عبد الرحمن مجدى حياته الكروية فى قطاع الناشئين بنادى الترسانة حيث اكتشفه المدرب شاكر عبد الفتاح واقتنع بقدراته وقام بتصعيده للفريق الأول لكنه لم يشارك كأساسى، وعندما رحل شاكر عبد الفتاح عن الجهاز الفنى تولى على ماهر قيادة الشواكيش ووقتها حدثت أزمة بين اللاعب والمدير الفنى الجديد ليستبعده الأخير من صفوف الفريق.

ومرت فترة كان فيها عبد الرحمن بعيدا عن الفريق قبل أن يعود شاكر عبد الفتاح مجددا لقيادة الترسانة ومعه رجع اللاعب الشاب للفريق وساهم فى إنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى، لفت عبد الرحمن أنظار الإسماعيلى الذى خطفه بعد صراع مع المقاصة، وبات حاليا من نجوم الدراويش بعدما تطور بشكل سريع وبات الحل الأمثل لأى مدرب نظرا لقدراته الفنية والبدنية العالية.

وظهرت موهبة عبد الرحمن مجدى منذ الصغر وهو ما جعله محط اهتمام للمدير الفنى السابق لمنتخب الشباب معتمد جمال الذى ضم جناح الشواكيش، ثم انضم للمنتخب الأولمبى مع شوقى غريب، ظهر عبد الرحمن مجدى، بمستوى متميز فى الفترة الأخيرة ما جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش فى الموسم المقبل، خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التى تأجلت للعام المقبل.

شارك مع الفراعنة لمدة 21 دقيقة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام النيجر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب بقرار من أجيرى مدرب المنتخب السابق، كما شارك مع المنتخب بالأولمبى بقيادة شوقى غريب ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى توج الفراعنة الصغار أبطالا لها، بخمس مباريات، سجل خلالها هدفين.

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منذ ظهوره الدولى فى مرحلة الشباب يحلم عبد الرحمن مجدى بالاحتراف الأوروبى وتكرار تجربة محمد صلاح التى تمنحه الثقة دائما، خاصة وأن نجم ليفربول الحالى بدأ مسيرة احترافه من المقاولون العرب أى من خارج أسوار قطبى الكرة الأهلى والزمالك.

وحصل عبد الرحمن مجدى على وعد من إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي عند تمديد عقده لمدة 5 مواسم بالسماح له بالاحتراف فى حالة وصول عرض أوروبى مميز.