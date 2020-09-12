شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وشوقى غريب ينعيان عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تقديم واجب العزاء فى وفاة نجم الزمالك السابق عزمى مجاهد الذى وافته المنية صباح اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا، وكتب وزير الرياضة عبر صفحته الشخصية، "البقاء لله كابتن عزمى مجاهد أعطيت الكثير للرياضة ومصر وبالأمس القريب كابتن جابر عبد العاطى تغمدكم الله بواسع رحمته".

ونعى شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، ببالغ الحزن والأسى، عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق فى اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك السابق للكرة الطائرة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



وزير الرياضة 1

كان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978 وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .