محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
خصص النادي الأهلي فريقاً قانونياً لمتابعة قضية صالح جمعة، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي على خلفية الحادث غير المقصود ـ بحسب وصف النادي ـ الذي حدث أمس أثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع حي الزمالك، وتسبب في إحداث بعض التلفيات في سيارتين.
وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت، إلى أن مسؤوليه كلفوا فريقًا قانونيًا من النادي برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية؛ للتواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة ومتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وبعد دفعها تبين وجود قضية أخرى على اللاعب مما تسبب في تأجيل إجراءات الإفراج عنه.
ونوه النادي الأهلي، إلى أن مسؤوليه حرصين على التواصل والمتابعة المستمرة للقضية، من خلال الاتصالات التي يجريها امحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، مع فريق العمل القانوني للأهلي والمتواجد بصفة مستمرة مع صالح جمعة؛ لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على اللاعب لحين خروجه من قسم الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق عمل قانوني بالأهلي يتابع قضية صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.