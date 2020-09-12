النني يعود للظهور مع أرسنال في الدوري الإنجليزي منذ مايو 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تواجد النجم المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، في التشكيل الأساسي لفريقه أمام فولهام في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد النني للظهور في التشكيل الأساسي لأرسنال في بريميرليج، منذ آخر ظهور له مع الجانرز في 12 مايو عام 2019.

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ولعب النني آخر مباراة له مع أرسنال في الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي في الجولة الأخيرة من البريميرليج، والتي انتهت بفوز الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشارك النني في الـ90 دقيقة كاملة.

وخرج النني عقب آخر مباراة له مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، على سبيل الإعارة في نادي بشكتاش التركي، قبل أن يعود مطلع هذا الموسم.

وشارك النني بعد عودته لأرسنال من الإعارة، في مباراة بطولة الدرع الخيرية أمام ليفربول، والتي حسمها الجانرز بركلات الجزاء الترجيحية (6-5).