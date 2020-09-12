محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة فولهام وآرسنال ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي. وشهدت قائمة آرسنال تواجد المحترف المصري في صفوف الفريق، محمد النني أساسياً بعد عودته للفريق مرة أخرى عقب انتهاء فترة إعارته. وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته: Advertisements انطلاق المباراة الدقيقة 9: تقدم لاكازيت لآرسنال بهدف مبكر. الدقيقة 20: مرر لاكازيت الكرة لمحمد النني على حدود منطقة جزاء فولهام ليراوغ النني المدافع ويسددها بطريقة رائعة في مرمى فولها لكنها اصطدمت في طريقها بمدافع الخصم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النني أساسياً.. عودة الدوري الإنجليزي: فولهام وآرسنال بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.