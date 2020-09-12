"أسعد وأحلى يوم".. رسالة مؤمن زكريا للأهلي وجماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه مؤمن زكريا لاعب وسط النادي الأهلي السابق، رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء وزملائه بالفريق.

واستقبل النادي الأهلي لاعبه مؤمن زكريا المُصاب بمرض يمنعه من ممارسة اللعبة في الوقت الحالي، وسط أجواء احتفالية من زملائه اللاعبين، وقدموا له كل الدعم والمساندة ليتعافى ويعود معهم لاستكمال مسيرة النجاحات.

وقام مجلس الأهلي بإنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف قيمة عقد مؤمن كاملاً لمدة ثلاث سنوات خالصة الضرائب، شاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب طوال مدة العقد.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه على "تويتر" "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه".

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وتابع "عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا".

وأضاف "أتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب، دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور، ربنا يشفيني واسعدكم زي ما بتسعدوني".

واختتم "دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

وحرص لاعبو النادي الأهلي بالاحتفال على طريقة مؤمن زكريا أثناء الاحتفال بثلاثية الفريق الأخيرة في شباك الإسماعيلي، بجانب قيام عدد من لاعبي الدوري الممتاز بدعم مؤمن زكريا سواء بالاحتفال على طريقته أو توجيه رسائل الدعم له وعلى رأسهم محمود "جنش" حارس الزمالك.