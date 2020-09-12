"تحدى مرتضى واتهم جعفر بتشجيع الأهلي وبكى بسبب مبنى ".. المحطة الأخيرة في حياة عزمي مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - حفلت حياة عزمي مجاهد فقيد الرياضة المصرية بالعديد من المحطات الهامة والتصريحات الجريئة التي أطلقها نجم الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة وأفضل لاعب في أفريقيا لعام 1984

ورحل مجاهد عن عالمنا في وقت سابق من اليوم السبت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليكتب الفصل الأخير من حياة العملاق الزملكاوي .

وسبق رحيل مجاهد تصريحات هامة ورغبات ومطالبات أهمها :

تحدي مرتضى

أعلن مجاهد في مايو الماضي نيته في الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لمنافسة مرتضى منصور رئيس الأبيض الحالي.

وقال مجاهد في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "الفرصة والرأي للصندوق، وأحترم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكل شخص يحق له الترشح لرئاسة النادي".

التزوير

أعترف مجاهد في مايو الماضي أيضاً بخسارته لانتخابات نادي الزمالك في عام 2009 بسبب التزوير رغم التوقعات بفوزه .

وقال مجاهد لقناة"أون تايم سبورتس" إنه خسر بسبب التزوير مشيرا إلي أن بعض الفترات في الرياضة المصرية شهدت تزويراً في إرادة الجمعية العمومية .

فاروق جعفر أهلاوي

أثار فاروق جعفر نجم الزمالك التاريخي الجدل بتصريحات حول مجاملة الحكام الأفارقة للنادي الأبيض ومنتخب مصر وهو ما دفع مجاهد للتعليق على التصريحات.

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وقال عزمي مجاهد " فاروق جعفر أهلاوي وبيحب الأهلي وكان بتفرج على ماتشاته ".

وأضاف " أطلب من وزيري الشباب والرياضة والإعلام التحقيق مع فاروق جعفر ومنعه من الظهور على الفضائيات بسبب تصريحاته غير المسئولة ".

8000 عضو أهلاوي يؤثرون في انتخابات الزمالك

كشف عزمي مجاهد خلال قناة " أون تايم سبورتس" في مايو الماضي أن ما بين سبعة وثمانية آلاف عضو أهلاوي بالجمعية العمومية للزمالك يلعبون دورًا مؤثرًا في انتخابات النادي.

وأكمل عزمي مجاهد خلال ظهوره عبر شاشة أون تايم سبورتس: "هناك ما بين 7000 و8000 عضو أهلاوي في الجمعية العمومية للزمالك، قادرون على إسقاط البعض".

مُنع من دخول الزمالك بسبب مرتضى منصور وبكى بسبب مبنى

قال مجاهد في مايو الماضي إنه مُنع من دخول مقر النادي الأبيض، بسبب اختلافه في وجهات النظر مع مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي.

وأضاف الراحل: "لا يجوز أن يطلب مني موظف بطاقة العضوية، أو يسألني هل جددت عضويتك أم لا، أنا كابتن الزمالك، وكنت عضوًا في مجلس إدارة حقق إنجازات عظيمة."

وأضاف مجاهد: "عندما قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إنشاء مركز تجاري في موقع مدرجات ملعب حلمي زامورا، قلت ملعب حلمي زامورا تاريخ، لا يجوز تحويل مدرجاته لمركز تجاري، بعدها فوجئت بورقة تفيد بمنعي من دخول النادي."

واعترف مجاهد خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير أنه "بكى" عندما تم هدم المبنى الاجتماعي في نادي الزمالك، واصفًا المبنى بالتاريخي.