ميدو وأبو ريدة.. نجوم الكرة المصرية ينعون عزمي مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قام العديد من نجوم الكرة المصرية، بنعي عزمي مجاهد نحم الزمالك السابق ومنتخب مصر للكرة الطائرة، بعد وفاته صباح اليوم السبت.

ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.

وقال أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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ونعى هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي "كاف"، عزمي مجاهد قائلاً: "رحم الله الأخ والصديق طيب القلب عزمي مجاهد .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله".

ومن جانبه كتب عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "إنا لله وإناإليه راجعون.. رحم الله العزيز الغالي الكابتن عزمي مجاهد ربنا يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله".

وقال مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق عبر "تويتر" ناعياً عزمي مجاهد: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. الكابتن عزمي مجاهد في ذمة الله , ادعوله بالرحمه والمغفره.. انا لله وانا اليه راجعون".

ودوَن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "البقاء لله في وفاة الكابتن عزمي مجاهد..خالص العزاء لأسرته واصدقائه..الله يرحمه".