محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 :
رحل عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ومدير إدارة المتابعة بالاتحاد المصري لكرة القدم عن عالمنا في وقت مبكر من اليوم السبت بعد صراع مع المرض .
وارتبط مجاهد بكرة القدم على الرغم من كونه نجماً للكرة الطائر التي شهدت انجازاته الرياضية لاعباً ومدربا.
ولعب عزمي مجاهد لنادي الزمالك لمدة 16 عاماً توج فيها بـ 12 بطولة محلية متنوعة و 11 بطولة مع منتخب مصر ما بين عربية وأفريقية بالإضافة لمشاركته في دورتين للألعاب الأولمبية .
ويعد الإنجاز الأبرز في مشواره مجاهد المشاركة في مونديال الكرة الطائرة عام 1975 واختياره ضمن أفضل 10 لاعبين في البطولة بالإضافة لتتويجه أفضل لاعب في أفريقيا عام 1974 واختياره أيضاً ضمن أفضل 10 لاعبين في مصر 1978 .
واتجه مجاهد بعد اعتزال كرة الطائرة للتدريب وحصل على أفضل مدرب عربي عام 1984 بعد أن دون اسمه في سجل أبطال جميع البطولات المحلية والأفريقية ليتجه بعدها إلى الإدارة في اتحاد الكرة الطائرة ومجلس إدارة نادي الزمالك التي وصل منها إلى كرة القدم.
وحصل مجاهد في مشواره الحافل على أربع أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية لاعباً ومدرباً وعضواً لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر "حصل على 4 أوسمة رئاسية ودخل قائمة الأفضل في العالم".. عزمي مجاهد في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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