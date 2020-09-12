اتحاد الكرة ينعى وفاة عزمي مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نعى اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمر الجنايني وفاة مدير إدارة المتابعة بالجبلاية، عزمي مجاهد.

ودوّن اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت:"نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتُوفيّ عزمي مجاهد، في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.