الأهلي ينعي عزمي مجاهد

ينعي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذي وافته المنية اليوم. مجاهد مدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذي وافته المنية اليوم. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»

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