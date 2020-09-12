بشكتاش يعلن إصابة مدربه بفيروس كوورنا

أعلن نادي بشكتاش التركي اليوم السبت، عن إصابة مديره الفني للفريق، سيرجن يالجين، بفيروس كورونا المستجد. أوضح النادي التركي بأن نتيجة سيرجن يالجين جاءت إيجابية، بعد إجراءه لمسحة كورونا الطبية. يالجين جاءت إيجابية، بعد إجراءه لمسحة كورونا الطبية. وواصل النادي أن المدرب لم تظهر عليه أعراض بعد ظهور إيجابية العينة. تظهر عليه أعراض بعد ظهور إيجابية العينة. وافتتح الدوري التركي أمس الجمعة، أول مبارياته في الموسم الجديد، وانتهت بفوز فناربخشه 2-1 على تشايكور ريزا سبور.

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