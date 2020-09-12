وفاة والدة محمد ثابت مدير إدارة الإعلام بالكاف

توفيت اليوم السبت والدة محمد ثابت مدير إدارة الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. الأفريقي لكرة القدم الكاف. وتتقدم الوفد بخالص العزاء إلى محمد ثابت وتسأل الله أن يلهمه الصبر والسلوان ويتغمد الفقيدة برحمته.

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