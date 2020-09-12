حسم الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم ٣٢ في تاريخه بعد الفوز امس على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3/1 ليواصل حصد الألقاب والبطولات. وضمت قائمة الشرف للفريق كل من: الجهاز الفني : محمد مصيلحي مدير فني ، وتامر مجدي مدرب عام ، ومحمود جمعة مدرب، واللواء خالد ابوزينة مدير الفريق ، وأيمن علي الدين إداري الفريق ود. ايهاب فخر الدين طبيب والحسن عبدالمجيد مدرب أحمال، ود سامح ظلام أخصائي إصابات وتأهيل ،وعبدالرحمن مكي مدلك. بينما ضمت قائمة اللاعبين كلا من: فني ، وتامر مجدي مدرب عام ، ومحمود جمعة مدرب، واللواء خالد ابوزينة مدير الفريق ، وأيمن علي الدين إداري الفريق ود. ايهاب فخر الدين طبيب والحسن عبدالمجيد مدرب أحمال، ود سامح ظلام أخصائي إصابات وتأهيل ،وعبدالرحمن مكي مدلك. عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وعبداللطيف عثمان وحسام يوسف وأحمد سعيد وعبدالحليم عبو، ومحمد عادل وعبدالرحمن الحسيني وأحمد عبدالعال ومحمد عبدالمنعم ومحمود رؤوف، وجيسون ديروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب وابوالسعود السيد وعبدالرحمن سعودي ويوسف الصافي ويوسف مرجان ومحمد عثمان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة الشرف لأبطال دوري الطائرة بالأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.