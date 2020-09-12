فيروس كورونا يضرب النجم الساحلي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي إصابة لاعب جديد من صفوف فريقه، بفيروس كورونا المستجد.

أكد النادي إصابة لاعب جديد بفريقه الكروي الأول، لينضم إلى قائد

النجم الساحلي ، ياسين الشيخاوي، الذي تأكد إصابته أيضًا يوم الخميس الماضي.وعليه قام النادي بإجراء مسحات طبية من فيروس كورونا لباقي اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وجاءت جميع النتائج سلبية باستثناء لاعب واحد، لم يذكر اسمه في بيان النادي.

ويلتقي النجم الساحلي أمام الأفريقي في كلاسيكو التونسي، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري المحلي.