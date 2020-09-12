أعلن نادي النجم الساحلي التونسي إصابة لاعب جديد من صفوف فريقه، بفيروس كورونا المستجد.
أكد النادي إصابة لاعب جديد بفريقه الكروي الأول، لينضم إلى قائدالنجم الساحلي ، ياسين الشيخاوي، الذي تأكد إصابته أيضًا يوم الخميس الماضي.
وعليه قام النادي بإجراء مسحات طبية من فيروس كورونا لباقي اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وجاءت جميع النتائج سلبية باستثناء لاعب واحد، لم يذكر اسمه في بيان النادي.
ويلتقي النجم الساحلي أمام الأفريقي في كلاسيكو التونسي، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يضرب النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.