فريق عمل قانوني بالأهلي يتابع قضية صالح جمعة

خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا؛ لمتابعة قضية صالح جمعة، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي على خلفية الحادث غير المقصود الذي حدث أمس اثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع حي الزمالك، وتسبب في إحداث بعض التلفيات في سيارتين.
وكلف الأهلي فريقًا قانونيًا منالنادي برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية؛ للتواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة ومتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وبعد دفعها تبين وجود قضية اخري على اللاعب مما تسبب في تاجيل اجراءات الافراج عنه.
ويحرص مسئولو الأهلي على التواصل والمتابعة المستمرة للقضية، من خلال الاتصالات التي يجريها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، مع محمد فتحي وفريق العمل القانوني للأهلي والمتواجد بصفة مستمرة مع صالح جمعة؛ لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على اللاعب لحين خروجه من قسم الشرطة.
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