الزمالك ينعي وفاة عزمي مجاهد

ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة الكابتن عزمي مجاهد عضومجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم
ويعد مجاهد من رموز النادي في الكرة الطائرةلاعبا ومدربا و في المناصب الإدارية بالنادي حيث تقلد عضوية المجلس في أكثر من دورة
تغمد الله فقيد الرياضة المصرية بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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