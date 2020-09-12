بث مباشر | شاهد ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر كورة لايف لمباراة “ارسنال وفولهام” في إحدى مباريات اليوم السبت 12-9-2020 ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “ارسنال وفولهام” على قناة بي تي سبورت البريطانية 1، وقناة سكاي سبورت الألمانية 1، بالإضافة إلى قناة كانال بلس الفرنسية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش 1:30 بتوقيت مصر، 2:30 بتوقيت السعودية.

يستقبل فريق “فولهام” نظيره “ارسنال”

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في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “كرافين كوتاج” بمدينة لندن.

ويدخل فريق “ارسنال” المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق كأس الدرع الخيرية على حساب حامل لقب الدوري الانجليزي “ليفربول“، وسيسعى رجال المدرب الشاب ميكيل أرتيتا إلى تحقيق اول فوز في افتتاح بطولة الدوري.

في المقابل يتطلع “فولهام” إلى خطف اول ثلاث نقاط في الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما جمع 81 نقطة في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”.

يذكر ان اخر مباراة جمعت “ارسنال وفولهام” كانت في الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2018/2019، وانتهت بفوز الجانرز بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ارسنال وفولهام (كورة لايف)

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ارسنال وفولهام (كورة لايف)

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ارسنال وفولهام (كورة لايف)