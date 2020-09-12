الإسماعيلي ينعى عزمي مجاهد

يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى لوفاة المغفور له "عزمى مجاهد" نجم نادي الزمالكومنتخب مصر الأسبق ومدير إدارة المتابعة بالاتحاد المصري لكرة القدم والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وتوفي عزمي مجاهد صباح اليوم السبت آثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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