أخبار الهلال| بالصور.. حلم الزعيم يُثير اهتمام البيروفيين

تتمنى جماهير نادي الهلال نجاح الفريق في الحصول على بطولة دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي، بعد أن نجح فريق المدرب رازفان لوشيسكو من التتويج ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وكان الهلال قد تُوج ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، وشارك في كأس العالم للاندية بقطر، وحصل على المركز الرابع.

اهتمام الإعلام البيروفي

وألقت صحيفة “ovacion” البيروفية الضوء على وصول بعثة الهلال إلى قطر لاستكمال ما تبقى من نسخة دوري أبطال آسيا الحالية، وأشارت إلى أن الزعيم سيلعب يوم الاثنين المقبل أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات.

وأضافت “تُوج الهلال بالدوري المحلي قبل أيام، وهو الآن يركز على حلمه الكبير بتحقيق دوري أبطال آسيا مرة أخرى. وسيلعب يوم الإثنين الرابع عشر من سبتمبر ضد باختاكور الأوزبكي على استاد الوكرة بقطر”.

وأشارت إلى أن الهلال يمتلك حاليا 6 نقاط في مجموعته، ويتواجد بين صفوفه النجم البيروفي، أندريه كاريلو، الذي أبدى في أكثر من مناسبة سعادته مع ناديه، وعدم نيته في المغادرة.

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