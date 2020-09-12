الميركاتو الصيفي | تركي آل الشيخ يعزز صفوف ألميريا بمدافع برشلونة

أعلن نادي ألميريا الإسباني برئاسة المستشار “تركي آل الشيخ” إتمام صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي حيث وقع مع المدافع الشاب خوان برانداريز موفيلا “تشومي” قادماً من برشلونة.

وأعلن ألميريا الممارس في دوري الدرجة الثانية في اسبانيا التوقيع مع لاعب قلب الدفاع “خوان برانداريز موفيلا” الملقب بتشومي في صفقة إنتقال حر بعقد يمتد لغاية 30 من يونيو 2022.

وشكر بدوره نادي برشلونة لاعبه اليافع وخريج مدرسة كرة القدم بالنادي الكتالوني “لاماسيا” على تفانيه و احترافيته طوال المدة التي قضاها في النادي وتمنى له كامل التوفيق والنجاح في مشواره الفني مستقبلاً.

يذكر أن إدارة الميريا بقيادة المستشار تركي آل الشيخ قامت خلال الميركاتو الصيفي الجاري بأكبر صفقة بيع في تاريخ النادي و تاريخ دوري الدرجة الثانية في اسبانيا حيث تم بيع الأوروجوياني “داروين نونيز” لبنفيكا البرتغالي مقابل 25 مليون يورو.

من هو تشومي؟

خوان برانداريز موفيلا تشاومي من مواليد 3 فبراير 1999 يلعب كقلب دفاع ويبلغ من الطول 1.84 سنتم من طواحي مدينة برشلونة في اقليم كتالونيا.

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تدرج تشاومي في جميع الفئات العمرية للنادي بعد تخرجه من مدرسة كرة القدم لاماسيا ولعب لبرشلونة C ومن ثم برشلونة B قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2018.

وشارك تشاومي في 3 مباريات فقط مع فريق برشلونة الأول، كانت بمنافسات كأس ملك إسبانيا بين عامي 2018 و2019 أمام ليونيسا ذهابًا وإيابًا ثم أمام ليفانتي عندما خسر البرسا 1/2.

أما مع فريق برشلونة B فقد لعب المدافع اليافع ما مجموعه 44 مباراة منها 16 مباراة الموسم الماضي كانت آخرها يوم 8 مارس الماضي أمام “لاجوستيرا” في الجولة 28 من دوري الدرجة الثانية B المجموعة الثالثة.

يذكر أن “تشومي” تدير اعماله شركة “باهيا إنترنسيونال” الاسبانية، القائمة على أعمال لاعب بايرن ميونخ خافي مارتينيز ومدافع سوسيداد ناتشو مونريال ومهاجم روما بيدرو رودريجيز ولاعب آرسنال داني سيبايوس وحارس ليفربول آدريان ونجوم آخرين.

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