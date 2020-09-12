أخبار الهلال| بالصورة.. هدية ريجيكامب واعتراف خطير من زوجته!

آثار مدرب نادي الهلال السابق، لورينت ريجيكامب، اهتمام إحدى الصحف الألمانية، بعد الهدية التي قدمها إلى زوجته آنا ماريا برودان، وحصلت على تفاعل كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتولى الروماني ريجيكامب تدريب الهلال بين مايو 2014 وفبراير 2015، وخاض مع الفريق الأزرق 24 مباراة، حقق الفوز 13 مرة، وتعادل في 6 مباريات، وانهزم في 5 لقاءات، وأحرز الزعيم تحت قيادته 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

ريجيكامب كان على مدار تسع سنوات لاعب سابق في عدد من الألمانية، وهي كوتبوس وكايزرسلاوترن وآخن، ويتذكره العديد من عشاق البوندسليجا.

هدية غالية الثمن

وقالت صحيفة “kreisbote” الألمانية أن “ريجي” مدرب الهلال السابق وزوجته آنا ماريا برودان زوجان مشهوران تمامًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقدمان لبعضهما البعض هدايا غالية للغاية.

وأوضحت أن مدرب الوصل الإماراتي تزوج من آنا ماريا في لاس فيغاس في عام 2008، وهي شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك أكثر من 700000 متابع على موقع “إنستجرام”، وهي نشطة في مجال كرة القدم بصفتها وكيل للاعبين.

Advertisements

ونشرت زوجة مدرب الهلال السابق هدية تلقتها من ريجيكامب، وهي عبارة عن خاتم ألماس مصنوع من الذهب الأبيض، من مجموعة العلامة التجارية الفاخرة “كارتييه بانثر”، وتكلفة الخاتم حوالي 80000 يورو فقط، وهو مبلغ مرتفع للغاية من المال مقارنة بمتوسط الدخل في رومانيا.

اعتراف خطير

ونقل المصدر الألماني عن آنا ماريا برودان ما وصفه بالاعتراف الخطير، حيث أكدت على أنها لا تعلم شيء عن الشؤون المالية لزوجها، على الرغم من عملها كوكيل للمدرب.

وقالت زوجة مدرب الهلال السابق “أموالنا مشتركة. نحن عائلة. لقد وقعت عقد ريجيكامب لكنني لا أعرف بالضبط مقدار المال الذي يكسبه. لم أتحقق من حساباته المصرفية أبدًا”.

وفي ختام التقرير عن مدرب الهلال السابق، قالت الصحيفة “تساوي قيمة الخاتم الذي أهداه ريجي لزوجته شقة من ثلاث غرف في ألمانيا، وهو ما يؤكد أن المدرب الروماني لا يدخر أي نفقات عندما يتعلق الأمر بزوجته”.

..