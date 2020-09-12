تقرير | برشلونة يُهدي أنطوان جريزمان “قميص الأهداف الغزيرة”

أعلن نادي برشلونة رسمياً حصول مهاجمه الدولي الفرنسي “أنطوان جريزمان” على القميص رقم 7 مع النادي بداية من الموسم المقبل 2020/21.

يمكننا القول أن رقم (7) برشلونة يعني الأهداف. الآن جاء دور أنطوان جريزمان، ثالث هدافي الفريق في الموسم الماضي، ليصبح صاحب هذا الرقم المميز في تاريخ النادي.

وفي هذا التقرير نلقي نظرة سريعة على بعض مالكي القميص رقم سبعة السابقين وأرقامهم التهديفية مع النادي الكتالوني في الفترة ما بين 1995 و2019.

لويس فيجو (1995-2000)

برقم 7 على ظهره سجل الجناح البرتغالي لويس فيجو 45 هدفًا في 249 مباراة خاضها مع برشلونة في جميع المسابقات.

ألفونسو بيريز (2000-2001)

لا مساهمات تذكر في إقامة بيريز القصيرة مع برشلونة، ارتدى المهاجم المولود في مدريد الرقم 7 لفترة قصيرة قبل أن يمرره إلى خافيير سافيولا.

خافيير سافيولا (2001-2004)

في الميركاتو الصيفي 2001 وصل الأرجنتيني من ريفر بليت. وارتدى المهاجم القميص رقم 7 وسجل 60 هدفا في 146 مباراة كلاعب في برشلونة.

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هنريك لارسون (2004-2006)

الرجل الذي أصبح الآن مساعد المدرب الثاني لرونالد كومان ارتدى القميص بالرقم 7 في فترته كلاعب في برشلونة ونجح في تسجيل 19 هدفاً في 54 مباراة.

إيدور جوديونسون (2006-2010)

وصل المهاجم الدولي الأيسلندي من تشيلسي الانجليزي وسجل 19 هدفا في 114 مباراة مع النادي الكتالوني.

ديفيد فيا (2010-2013)

يعد هداف إسبانيا التاريخي أحد أكثر مالكي القميص فاعلية. حيث سجل 48 هدفًا في 119 مباراة، بما في ذلك هدفه الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا 2011.

بيدرو رودريجيز (2013-2015)

بعد رحيل ديفيد فيا خلال الميركاتو الصيفي 2013 استبدل ابن لاماسيا بيدرو رودريجيز الرقم 17 بالرقم 7، وسجل 31 هدف في 105 مباراة.

أردا توران (2015-2018)

ارتدى الدولي التركي أردا توران الرقم 7 في جميع المباريات الـ 55 بقميص برشلونة وسجل 15 هدفا.

فيليب كوتينيو (2018/19)

ورث البرازيلي الموهوب القادم من ليفربول في صفقة قياسية القميص رقم 7 عندما وقع لبرشلونة. وسجل كوتينيو 11 هدفا في 54 مباراة.

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