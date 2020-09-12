أخبار النصر| بالصور.. إدواردو مطلوب في العالمي خلال الميركاتو الصيفي

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يواصل نادي النصر تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ من أجل صناعة فريق مميز خلال الفترة المقبلة، يكون قادرًا على إعادة لقب الدوري السعودي إلى خزينة العالمي، والمنافسة القوية على بطولة دوري أبطال آسيا.
وأتم النصر العديد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزهم أمين بخاري، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، وجونزالو مارتينيز.
النصر يريد إدواردو
وذكرت صحيفة “balonlatino” الأرجنتينية أن هناك لاعب جديد دخل ضمن اهتمامات النصر للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو نجم بوكا جونيورز إدواردو سالفيو.
وأوضح المصدر أن بوصلة النصر اتجهت إلى إدواردو بعد تعثر صفقة قائد أتالانتا الإيطالي، بابو جوميز، الذي رفض مغادرة ناديه بسبب ضغوط عائلية.
وأشار ذات المصدر إلى أن سالفيو تدرب من قبل مع مدرب النصر، روي فيتوريا، عندما كان يقود فريق بنفيكا البرتغالي.
أرقام إدواردو
ووصل إدواردو إلى بوكا جونيورز في منتصف العام الماضي، وخاض 25 مباراة بالقميص الأزرق والذهبي، وخلال هذه اللقاءات أحرز اللاعب 10 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
واللافت للنظر، أنه كلما سجل سالفيو أو صن هدفًا، لم يخسر بوكا أبدًا، ويرتبط اللاعب مع النادي الأرجنتني حتى عام 2022، وفي حالة تقديم النصر لعرض مادي مرتفع، فإن الأقرب هو قبول الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
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